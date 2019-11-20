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Karadeniz'in türküleri senfoniyle buluştu

Karadeniz müziğinin temsilcilerinden Selim Bölükbaşı, 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde sevenleriyle buluştu. Şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Symphonic Project ile verdiği konserinde, Karadeniz türkülerini senfoniyle harmanlayan Bölükbaşı, dinleyenlerden tam not aldı.

Kültür-Sanat / 20 Kasım 2019 Çarşamba 10:29
Karadeniz'in türküleri senfoniyle buluştu

Yerli ve yabancı bir çok sanatçıyı Antalya'da buluşturan 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, sahnesinde Selim Bölükbaşı'nı ve Şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Symphonic Project'i ağırladı. Geceye, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve festivalin idari direktörü Cansel Çevikol Tuncer de katıldı.

'Bir ilke imza atacağız'

Piyano festivalinde olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirten Bölükbaşı “Bu gece, çok özel bir gece. Hep birlikte burada bir ilke imza atacağız. Bu mutluluğu yaşamama vesile olan Antalya Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Heyecanımı kelimelerle anlatmam mümkün değil” dedi.

Geçmişten günümüze en sevilen Karadeniz ezgilerinden oluşan repertuvarı ile beğeni toplayan Bölükbaşı, kemençe şov da yaptı.

Uzun yıllar Karadeniz müziğinin efsane ismi Kazım Koyuncu ile çalışan Bölükbaşı “Gelevera Deresi” türküsünü söyledikten sonra Koyuncu'ya olan sevgisini ve özlemini dile getirdi.

Müziğinin usta ismi Orhan Gencebay ile yoğrulduğunu ve Gencebay şarkısı söylemeden sahneden inmediğini dile getiren Bölükbaşı, bağlaması eşliğinde Gencebay'ın efsane şarkılarından “Hatasız Kul Olmaz” ı söyledi.

Şarkı boyunca, kendisine seyircilerden oluşan dev bir koro eşlik etti.

Festival kapsamında ilk kez Karadeniz türkülerini senfoniyle buluşturan konser, müzikseverlerden tam not aldı. Gecenin sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Selim Bölükbaşı ve Oğuzhan Kavruk'a çiçek ve teşekkür plaketi verdi.

20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 22 Kasım'da Türkiye'nin dünyaca ünlü piyanisti İdil Biret konseri ile devam edecek. Kaynak : İHA

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Kazım Koyuncuİdil BiretBelediye BaşkanıOrhan GencebayUluslararası

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