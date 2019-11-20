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Kadıköy'de korkutan patlama anı kamerada

Kadıköy’de bir inşaatta başlayan yangın park halindeki lüks cipe sıçradı. Alevlere teslim olan cip bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükselirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alev alev yanan cipin patladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

3. Sayfa / 20 Kasım 2019 Çarşamba 09:13
Kadıköy'de korkutan patlama anı kamerada
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Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre inşaat alanında bulunan kağıt ve kartonlar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Büyüyen yangın, yol kenarında park halinde olan lüks cipe sıçradı. Lüks cip alev alev yanarken, görgü tanıkları durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiği sırada lüks cip bomba gibi patladı. Cipin patlamasıyla alevler metrelerce yükselirken, patlamaya tanık olan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken lüks cipte maddi hasar meydana geldi.

Alev alev yanan lüks cipin bir anda bomba gibi patladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde lüks cip alev alev yanıyor, itfaiye olay yerine geldiği sırada lüks cip patlıyor. Kaynak : İHA

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