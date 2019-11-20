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HDP’li il başkanı tutuklandı

Gaziantep’te terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce’nin de bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan 10 kişi de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3. Sayfa / 20 Kasım 2019 Çarşamba 11:58
HDP’li il başkanı tutuklandı
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de bulunduğu 52 şüpheli 14 Kasım’da gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 52 şüpheliden 28’i adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında HDP Gaziantep İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce’nin de bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün adliyeye sevk edilen 10 kişi hakim karşısına çıkartılacak.

Emniyetteki 24 zanlının işlemleri ise sürüyor. Kaynak : İHA

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Adli KontrolTerör ÖrgütüCumhuriyet

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