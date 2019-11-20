USD (Alış - Satış) : 5,72 - 5,73 EURO (Alış - Satış) : 6,33 - 6,34

Geçen yıl günlük ortalama 3 saat 34 dakika televizyon izledik

Dünyada yaşanan dijitalleşme ile birlikte televizyon izleme oranları da düşerken, geçen yıl günde 3 saat 34 dakika televizyon izlediğimiz ortaya çıktı. Bu rakam 2006 yılında ise 5 saat 8 dakika olarak kaydedildi.

Televizyon / 20 Kasım 2019 Çarşamba 11:45
Geçen yıl günlük ortalama 3 saat 34 dakika televizyon izledik

Medya takibi kurumu Ajans Press, televizyon izlenme oranları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl televizyon başlığında çıkan haber sayısı 50 bin 930 olurken, televizyon izleme ile alakalı basına 643 haber yansıdığı tespit edildi. Haber başlıkları incelendiğinde, Türkiye'de en çok dizi ve magazin programlarının konuşulduğu gözlemlendi. Bunun yanı sıra son zamanlarda mobil üzerinden izlenmelerin arttığı da konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Ayrıca yaş ortalaması ile televizyon izleme sürelerinin doğru orantılı olduğu belirlenirken, eğitim düzeyi arttıkça televizyon izlenen gün sayısının da azaldığı görüldü.

Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, geçen yıl televizyon izlenme oranı günde 3 saat 34 dakika olarak saptandı. Geçmiş yıllar incelendiğinde ise 2015 yılında 3 saat 54 dakika, 2012 yılında 4 saat 23 dakika, 2006 yılında ise 5 saat 8 dakika televizyon izlediğimiz tespit edildi. Böylelikle televizyon izlenme oranının yıllar içinde düşüş gösterdiği kaydedildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

TelevizyonEğitim DüzeyiTürkiye İstatistik Kurumu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı