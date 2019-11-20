F/P modeli Realme 5 Avrupa'da

Realme’nin orta segmente hitap eden yeni modeli kısa süre önce Asya pazarında satışa sunulmuştu. 4 ana kameralı yapısı ve uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken Realme 5’in Avrupa’ya ne zaman geleceği büyük merak konusuydu.



Çinli üretici popüler modelinin Avrupa pazarına geleceği tarihi sonunda açıkladı. Realme tarafından yapılan açıklamada Realme5’in 21 Kasım’da Avrupa ülkelerinde satışa sunulacağı belirtildi.



Bu tarihin BlackFriday ile kesişmesi, telefonun normalin altında bir fiyattan satılacağı dedikodularına da zemin hazırladı.



Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Realme 5, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 665 yonga setinden alıyor. Sistemini 3GB RAM ile destekleyen model 32GB’lık dahili depolama alanına sahip. Elbette dileyenler 4GB RAM ve 64GB – 128GB’lık dahili depolama alanına sahip modelleri de tercih edilebilir.



Telefonun en çok dikkat çeken yönü ise 12 MP, f/1.8, (wide), 1/2.9″, 1.25µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4″, 1.12µm, 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm (dedicated macro camera), 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm, depth sensor özelliklerindeki 4’lü ana kamera modülü. Bu seviyede bir telefon için bu kurulumun hayli muazzam olduğu söylenebilir. Özellikle de fiyat performans açısından kıyaslandığı zaman.