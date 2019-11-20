Cumhurbaşkanı Erdoğan kimle görüştü?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, köşesinde bir CHP'li ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Külliye'de gizlice görüştüğünü iddia etti.



Turan, yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ismi CHP'nin başına geçmesi için destekleyeceğini belirtti.



Bu yazı gündeme bomba gibi düşerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ismin Muharrem İnce olabileceği ifade edildi.



'HİÇ GÖRÜŞMEM OLMADI'



Hakkında çıkan bu iddialara canlı yayında cevap veren Muharrem İnce ' Cumhurbaşkanı'yla cumhurbaşkanlığı adaylığım döneminde Edirne mitinginden sonra Ankara'ya gelerek görüşmüştüm. Seçimden bir gün sonrada telefonla görüştüm. Onun dışında Cumhurbaşkanı'yla nr telefonla ne de yüz yüze hiç bir görüşmem olmadı.' dedi.



'SENARYODAN KİM KAZANÇLI ÇIKAR?'



Bu yazının senaryo olması durumda kimin işine yarayacağını soran İnce 'Bir çağrımda Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine. Bu ismi mutlaka bulmalı ve disipline sevk etmelidir. Yumuşak bir üslupla gazeteci böyle yazmış hayır olmaz öyle şey. Partide parti yönetimine herhangi bir arkadaşımız bir eleştiri getirdiğinde ya da kurultayda aday olmak istediğinde hemen karşısına 'Sen Erdoğan'ın adamı mısın?' derler. Bu büyük oyun olur o zaman. Erdoğan muhalefeti susturde sizde CHP'de muhalefeti susturmuş olursunuz bu doğru değil. O zaman akla başka sorular gelir. Böyle bir olay hiç olmadı. Bir senaryo yaratıldı.O zaman senaryodan kimler kazançlı çıkacak?' ifadelerini kullandı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel