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Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AP Başkanı Sassoli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması AB'nin ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir." dedi.

Güncel / 20 Kasım 2019 Çarşamba 20:03
Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye sert tepki

ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin, Brüksel'deki görüşmenin ardından yaptığı açıklamaya, sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

'AB'NİN İKİ YÜZLÜ TUTUMUNUN YENİ ÖRNEĞİ'

Sassoli'nin Türkiye'nin dış politikasını eleştiren paylaşımları üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından, AP Başkanı Sassoli'nin 'iki yüzlü' bir tavır sergilediğini belirtti. Çavuşoğlu, 'Avrupa Parlamentosu Başkanı'nın yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması AB'nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir. Avrupa halklarını temsil eden birinin AB kurumunda yapılan görüşmenin içeriğini çarpıtarak vermesinden hicap duyuyorum.' ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

Görüşmeden dakikalar sonra şahsi hesabından paylaşımlarda bulunan AP Başkanı David Sassoli, 'Bugünkü görüşmede Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Türkiye'nin operasyonunu kınadım. Bölgenin istikrarını ve güvenliğini baltalayan kabul edilemez bir uluslararası hukuk ihlalidir. Savaştan kaçan insanların siyasi kazanım için kullanılması veya AB'ye baskı yapılmasının kabul edilemez olduğunu açıkça vurguladım. Türkiye'nin doğu Akdeniz'deki kaçak sondaj çalışmaları konusundaki meselesini gündeme getirdim. Son olarak ikimiz de göç ve terörle mücadele gibi ortak zorluklarımıza çözüm bulmak için diyaloğun gerekli olduğu konusunda hemfikir kaldık.' ifadelerini kullanmıştı.

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