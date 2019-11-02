Tel Abyad'ta çalışanlar işlerine geri döndü

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden geri alınan Tel Abyad'da hayat normale dönmeye başladı.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin güvenliği ve barışı ağladığı Tel Abyad'da günlük hayatta hareketlilik yaşanıyor.



İşlerinin başına geçen siviller, terör örgütünün zulmünden kurtuldukları için seviniyor. Tel Abyad'da bulunan ve terör örgütü tarafından kapatılan fırınlar, sanayide çalışanlar da kentin TSK ve SMO tarafından terörden geri alınmasının ardından hizmet vermeye başladı.



Kaynak : İHA

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