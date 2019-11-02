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İstiklal Caddesi'nde feci ölüm!

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki 7 katlı bir binada tamirat yapan işçinin 6. kattan düştüğü o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay yerinde incelemeleri tamamlanan cenaze, adli tip kurumu morguna kaldırıldı.

3. Sayfa / 02 Kasım 2019 Cumartesi 10:48
İstiklal Caddesi'nde feci ölüm!
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Olay, saat 08.15 sıralarında Beyoğlu Galatasaray İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde cadde üzerindeki 7 katlı bir binanın 6. katına çıkan Cihan Boz (35) tamirata başladı.

Bir süre sonra Boz, küçük iskelesinde dengesini kaybetmesi sonucu aşağıya düştü. Sert bir şekilde yere düşen işçi, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. İşçinin düştüğü o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan incelemesi tamamlanan ceset, cenaze aracıyla adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Boz'un kesin ölüm nedeni buradaki incelemelerin ardından kesinleşecek. Kaynak : İHA

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İstiklal CaddesiCenazeGalatasarayAdli Tıp Kurumu

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