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HDP'li belediyeye kayyum atandı

Van’ın Saray Belediyesine kayyum olarak İlçe Kaymakamı Mehmet Halis Aydın atandı.

Güncel / 02 Kasım 2019 Cumartesi 09:13
HDP'li belediyeye kayyum atandı
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Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Van'ın Saray Belediye Başkanı Caziye Duman hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/495 Esas sayılı dava dosyasında yargılamanın devam ettiği belirtildi. Açıklamanın devamında ise, 'Ayrıca adı geçenin Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2018/23839 sayılı soruşturma kapsamında 1 Kasım 2019 tarihinde “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından gözaltına alındığı anlaşılmıştır.

Saray Belediye Başkanı Caziye Duman, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2018/23839 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 1 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış. Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın Saray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir' denildi. Kaynak : İHA

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