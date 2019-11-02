Cüneyt Özdemir'den 'Cumhuriyet kadını' isyanı

Video paylaşım sitesi Youtube'da yayınladığı videolarla dikkat çeken, gazeteci Cüneyt Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda giyindiği kıyafetten ötürü sosyal medyada ses getiren, 'Gerçek Cumhuriyet kadını' tartışmasına çok sert tepki gösterdi.



'BIKMADINIZ MI?'



Cüneyt Özdemir Youtube'da yayınladığı videosunda şu ifadeleri kullandı:



'Şu günlerde biliyorsunuz erkekler hararetle kadınların kılık kıyafetine karışıyorlar. Cumhuriyet kadını nasıl olmalıymış? Ekrem İmamoğlu'nun değerli eşi şahane giyinmiş, fotoğrafını çekmişler. İşte diyorlar özlediğimiz Cumhuriyet kadını. Kadın şöyle giyinirse Cumhuriyet kadını olur, böyle giyinmezse olmaz. Hala bıkmadınız mı bunlardan? Ömrümüzü bitirdiniz.'