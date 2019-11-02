Bu haberi okumadan dışarı çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ilk saatlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güneyinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 17



İzmir: Az bulutlu 20



Adana: Az bulutlu 26



Antalya: Az bulutlu 23



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 5



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18 Kaynak : İHA

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