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AK Partili Tayyar'dan Arınç'a tepki

AK Parti’de 3 dönem Milletvekilliği yapmış olan Şamil Tayyar, Bülent Arınç’ın son dönemlerde FETÖ’yle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Siyaset / 02 Kasım 2019 Cumartesi 15:00
AK Partili Tayyar'dan Arınç'a tepki

KHK ile ilgili "KHK bir faciadır" diyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "Evime temizlik yapmaya gelen bir daire başkanı kadını gördükçe, eşi polislikten ihraç edilen bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum" demişti.

"Savcıları göreve çağırıyorum"

AK Parti’de 3 dönem Milletvekilliği yapmış olan Şamil Tayyar resmi twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Tayyar, “Arınç... FETÖ’yü aklama çabası, artık parti içi sorun değil yargının konusudur. Savcıları göreve çağırıyorum." paylaşımını yaptı. Kaynak : İHA

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TwitterMilletvekilliğiBülent ArınçCumhurbaşkanlığıŞamil Tayyar

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