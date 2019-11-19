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Yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 19 Kasım 2019 Salı 09:44
Yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı
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Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 21 FP 442 plakalı Has Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü ile 42 D 7490 plakalı tır, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 20. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.

Kaynak : AA

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Yolcu OtobüsüDiyarbakır

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