Yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 21 FP 442 plakalı Has Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü ile 42 D 7490 plakalı tır, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 20. kilometresinde çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.



Kaynak : AA

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