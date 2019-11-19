Rusya'dan Çavuşoğlu'nun 'Mutabakata uymadılar' tepkisine yanıt

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Igor Konashenkov basına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamayı şaşkınlıkla karşıladıklarını ve herhangi bir askeri faaliyetin bölgede tansiyonu yükselteceğini ifade etti.



'ŞAŞKINLIKLA KARŞILADIK'



Sputnik'in haberine göre, Konaşenkov, 'Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya'nın sözlerini tutmadığı ve Suriye'nin kuzeyinde yeni bir askeri operasyona başlayabilecekleri açıklamasını şaşkınlıkla karşıladık. Askeri eylemlerin başlaması yönünde çağrı içeren bu açıklamalar yalnızca Suriye'nin kuzeyindeki durumun gerginleşmesine yol açar. Rusya ve Türkiye liderlerinin imzaladığı ortak mutabakatta öngörülen istikrara değil' ifadelerini kullandı.



'HÜKÜMLERİ YERİNE GETİRDİK'



Rusya'nın Türkiye sınırından Kürt grupların çıkarılmasına ilişkin tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini vurgulayan Konaşenkov, 'Rusya'nın Türkiye ile olan 22 Ekim tarihli Soçi mutabakatının hükümlerini tam anlamıyla yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini hatırlatmak isteriz. Çatışan tarafların birbirlerinden uzaklaştırılması konusu süresinden önce tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye sınırında ortak devriye görevi yürütülüyor' diye konuştu.



NE OLMUŞTU?



Çavuşoğlu dün, ABD ve Rusya ile Suriye'nin kuzeyi için varılan mutabakatlara ilişkin değerlendirmesinde, 'Sonuçta burada biz iki ülkeyle de 5 gün içinde mutabakata vardık. Burada şu anda bu mutabakatın gereğini yaptılar mı tamamen? Hayır yapmadılar, yapılması lazım' diyerek yeni harekat sinyali vermişti: 'Biz mutabakat gereği üzerimize düşeni yaptık ama tacizler olduğu zaman da gereğini yaptık ama buradan bir netice alamazsak tıpkı Amerika ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız. Bunun başka çaresi yok. Yanı başımızdaki terör tehdidini bizim mutlaka temizlememiz lazım.' ifadelerini kullanmıştı.

