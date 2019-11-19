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Örgüte üst düzey darbe! Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Güncel / 19 Kasım 2019 Salı 09:38
Örgüte üst düzey darbe! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK/KCK terör örgütünde sözde Cudi grubu sorumlusu Andok kod adlı Mahmut Taş ile Silopi YPS sorumlusu Adil kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

İl Emniyet Müdürlüğüİl Jandarma KomutanlığıMilli İstihbarat Teşkilatı

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