İstanbul'da sabah ezanı imsak vaktinde okunacak

İstanbul Müftülüğü, kış günlerinde sabah mesaisine yetişemediklerini belirten vatandaşların talebi üzerine sabah ezanının imsak vaktinde okunacağını, namazın da ezandan yarım saat sonra kılınacağını açıkladı.



VATANDAŞLARIN TALEBİ ÜZERİNE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ



Müftülük, kış günlerinde sabah mesaisine yetişme sorunu oluştuğunu belirten vatandaşların talebi üzerine sabah ezanı saatinde değişikliğe gidildiğini belirterek şu açıklamada bulundu:



"Vatandaşlarımızdan gelen yoğun taleplere binaen 20 Kasım Çarşamba gününden itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak : AA

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