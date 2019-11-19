USD (Alış - Satış) : 5,72 - 5,73 EURO (Alış - Satış) : 6,33 - 6,34

Görüldü! 'Tosuncuk'un peşine düştüler...

132 bin kişiden topladığı 1 milyar 100 milyon lirayla kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu dolandırıcı Mehmet Aydın'ın, sevgilisinin yaşadığı Ukrayna’da görüldüğü iddia edildi. Mağdurlar hemen peşine düştü.

Güncel / 19 Kasım 2019 Salı 10:51
Görüldü! 'Tosuncuk'un peşine düştüler...

Çiftlik Bank'ta 1.1 milyar liralık vurgun yapan Mehmet Aydın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ortaya çıktı.

Takvim gazetesinin haberine göre, alacaklılar kapısına dayandı. İddiaya göre, kız arkadaşını ziyaret ettiği belirtilen Tosuncuk, yüklü bir rüşvet vererek paçayı sıyırdı. Mağdurlar ise afiş bastırıp aramaya başladı.

Uruguay'da olduğu sanılan Tosuncuk'un, Ukrayna'da tatlı hayat yaşadığı öne sürüldü.



Çiftlik Bank davasının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2018 tarihinde hazırlanan iddianamesinde 3762 kişi müşteki, 48 kişi ise şüpheli yer alıyor.



Şüphelilerin bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı, katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı anlatılıyor.



Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesinin istendiğinin belirtiliyor.

İddianamede, firari sanık Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580’er yıldan 75 bin 260’şar yıla kadar hapsi isteniyor.



Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 5’er 13’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Mehmet AydınHapis CezasıFirari SanıkCumhuriyet BaşsavcılığıMalvarlığı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı