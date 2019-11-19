Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



- Trump'la görüşmede S-400 ve F-35 konusu ile ticarette 100 milyar dolarlık hedef konuşuldu.



- Cumhurbaşkanımızın Senatörle yaptığı görüşmede Türkiye'nin beklentileri iletilmiştir.



- Hem ABD hem de diğer ülkelerde ilişkilerimiz bellidir. Burada karşılıklı çıkarların korunması esastır.



- Barış Pınarı Harekatı yakın tarihin en önemli hadiselerinden biridir. Bu harekatın başarısını gölgeleyecek spekülasyonlardan uzak durulmalıdır.



NATO ZİRVESİ



- Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi'ne ciddi bir hazırlık yaparak gidecek. NATO'nun misyonu, vizyonu, 21. yüzyıldaki konumu, bundan sonraki faaliyetleri, tehdit algısı ile ilgili önemli mesajlar verecek.



- Bu zirvenin NATO'nun geleceğine ilişkin daha berrak bir zirve olacaktır. Türkiye ittifakın temel prensiplerine bağlıdır. Fakat öncelikleri konusunda zihni berraklık için olmak gerekir.



DÖRTLÜ ZİRVE



- Fransa, Almanya ve İngiltere ile 4'lü zirve gerçekleştirecek. O zirvede de ikili ilişkiler, coğrafi konuları ele almayı planlıyoruz. Avrupa meslektaşlarımızın bu zirvenin bir defaya mahsus değil düzenli olarak görüşülmesi taraftarılar.



- Sahada birçok zorluk var. 17 Ekim Anlaşması'nın muhatabı ABD ve 22 Ekim Soçi Anlaşması'nın muhatabı Rusya'ya anlaşmaların gereğini yerine getirme çağrımızı yineliyoruz İdlib ile ilgili hassasiyet var.



- İdlib gerginliği azaltma mutabakatına bağlıyız, gereklerini yerine getiriyoruz.



TERÖRLE MÜCADELE



Terörle mücadelede çalışmalar sürüyor. İyi sonuçlar aldığımızı da görüyoruz. Kuzey Irak'ta Suriye'de ve yurtiçinde operasyonları sürdürüyoruz. Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesi net ve açıktır.



- YPG, DEAŞ'ın geri gelmesini istiyor. Terör örgütünün amacı otonom bir yapı kurmaya çalışmak. Kimliğini gizleyerek Avrupa'ya DEAŞ'ı göstermek istiyor.



- Suriye'de seçim süreci olacak. Burada BM ve diğer ülkelerin kolaylaştırıcı olması gerekiyor.



ABD'DEN İSRAİL'E İŞGAL DESTEĞİ



- Uluslararası hukuku yok sayan bu kararı kabul etmiyoruz. Filistinlilerin hakkını ayak altına alan açıklamayı kınıyoruz. Filistin topraklarının işgal edilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. ABD işgali meşrulaştırmaya çalışıyor. Filistin halkının yanındayız.



- Yıldız Kenter'e rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.



SORU-CEVAP



ABD İLE ÇALIŞMA TAKVİMİ BELLİ Mİ?



- İlk önemli buluşmamız 3-4 Aralık'taki NATO ZİRVESİ



- (ABD ile S-400 gerilimi) Herhangi bir geri adım söz konusu değildir. Bize göre aşılamayacak bir sorun değil, çözümü mümkündür. Savunmada Türkiye alternatifsiz değildir.



- NATO ittifakı içinde olmamız, Rusya ile Çin ile iyi ilişkiler olmamıza mani değildir. Dış politikaya biz 360 perspektif açıdan bakıyoruz.



S-400'LER NE ZAMAN AKTİF OLACAK?



Parçalar önümüzdeki dönemde gelmeye devam edecek. Teknik yazılımlar çalışmaya devam edecek. Kendi başına müstakil savunma bir sistemi olarak kalıcak. Bölgedeki NATO savunma sistemlerine tehdit olması söz konusu değildir. S-400 NATO sistemine entegre edilmeyecek. Bu bir savunma sistemidir. Biz gidip bununla başka ülkeye saldırmayacağız. Türkiye'nin öncelikleri söz konusu olduğunda müttefiklerimizle bunu kurup geliştirmeyi tercih ederiz.



DİPSİZ GÖL



Dipsiz Göl'de yaşanan hadise çok acı durumdur. Bununla ilgili bakanlıklarımız harekete geçtiler. İlgililer görevden alındı ve bölge sit alanı olarak ilan edildi. Adli süreçte suçlalar daha net olarak ortaya çıkacak. Bu alanda toplumsal bilincil gerçekleşmesi önemli. Oluşturulmaya çalışılan algının tersine Türkiye'de yeşil alan sayısı artmaktadır. Buranın korunması için bir takım çalışmalar başladı. Eski doğal haline kavuşması için bakanlıklarımız çalışmalarına başladı.

