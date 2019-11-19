Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, EYT konusunda yaptığı 'Yapmayacağım, seçim kaybetsem bile bu işte yokum' açıklamasının ardında gözlerin çevrildiği emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. EYT ile ilgili çok sayıda analiz yapıldığını açıklayan Bakan Selçuk, 'EYT ile ilgili en az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil.' ifadelerini kullandı.



Bakanı Selçuk ayrıca, '15 Temmuz bağışlarının 1 kuruşuna dokunulmadı. 330 milyon liranın üzerindeki para fonda duruyor' dedi.







ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?



Sayıları 6 milyonu bulan EYT'lilerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışmalara son noktayı koymuştu. Erdoğan, 'Yapmayacağım, seçim kaybetsem bile bu işte yokum' demişti.



Erdoğan EYT konusunda şu açıklamaları yapmıştı:



'Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim başımıza erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödeyecek ve ödedi. Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Erken emekli olup ikinci iş arayacak ve işsizliğin yükselmesine neden olacak. Bu hesap kötü bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum, beni bu yola teşvik etmeyin. Seçimi kaybetsek de olmayacak. İskan

