Adalet Bakanı Gül: Ceza indirimi çalışması yok

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Gül, ikinci yargı paketinde Ceza Muhakeme Kanunu ile ilgili düzenlemeler olacağına dikkat çekerek, “4 milyonun üzerinde dosya hukuk mahkemelerinde görünüyor. Orayı hızlandırıcı, daha rasyonel hale getirici düzenlemeler düşünülüyor” ifadelerini kullandı.



Ceza indirimine ilişkin soruya Gül, “İkinci yargı paketinde cezaya ilişkin düzenleme öngörülmüyor. Cezaya ilişkin ileri ki paketlerde yargı reformu çerçevesinde gündemde olan konular gelebilir. Ama hukuk yargılamalarıyla ilgili noterlik, icralara yönelik boşluğu gibi birtakım kendi malını satabilmesine yönelik vatandaş lehinde olan, yargılamayı hızlandıran düzenlemelerden oluşuyor” dedi.



Bakan Gül, ceza indirimi konusunun yargı paketlerinden önce Meclis'te ve siyasi partilerin belirleyeceğini ifade etti.



Kaynak : İHA

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