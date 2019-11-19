AB, Türkiye'ye mali yardımı azalttı

Avrupa Birliği (AB), 2020 yılı mali bütçesi görüşmelerini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Görüşmelerin sonuçları ise pazartesi günü resmi olarak kamuoyuyla paylaşıldı.



Avrupa Parlamentosu (AP) ile AB hükümet temsilcileri arasında yapılan müzakereler sonucunda 153.6 milyar euroluk bütçe üzerinde anlaşma sağlandı.



YEŞİL BÜTÇE DE HAZIRLANDI



Bütçede iklim değişikliği, genç işsizliğiyle mücadele ve dijitalleşme için ek bütçe ayrılması kararlaştırıldı.



2020 bütçesi, iklim değişikliği ile mücadeleye toplam bütçenin yüzde 21'inin ayrılması nedeniyle 'en yeşil bütçe' olarak adlandırıldı.



85 MİLYON EUROLUK KESİNTİ



Yeni bütçede, AB üyesi adayı Türkiye'ye yapılan mali yardımlarda 85 milyon euroluk kesintiye gidildi.



Hristiyan Sosyal Birlik partili Avrupalı parlamenter Monika Hohlmeier, ülkede hukukun üstünlüğü ve basın özgürlünün durumu nedeniyle sadece sivil toplum, Erasmus programı ve Suriyeli sığınmacılar için bütçe ayrıldığını kaydetti.









GEÇEN SENE 147 MİLYON EURO KESİLMİŞTİ



AB 2019 bütçesinde de Türkiye'ye mali yardımlarda 147 milyon euroluk kesintiye gitmişti.



AB ülkeleri, öngörülmeyen gelişmelere yanıt verebilmek için 4 milyar euroluk bir rezervin hazırda tutulmasını da onayladılar. Bu paranın, Britanya'nın Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılması ya da Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar için daha fazla para talep etmesi halinde kullanmak üzere hazırda tutulması kararlaştırıldı.



AB bütçesinin yaklaşık beşte birini üstlenen Almanya, bütçeye en fazla katkı koyan AB ülkesi. Aktarılan para tarım, eğitim ve araştırma gibi çeşitli AB programlarında kullanılıyor.