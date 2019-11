Sedat Peker'den Ahıska Türklerine birlik çağrısı

75. Yıl önce yaşanan sürgünün felaketini değerlendiren Peker, "Dünyadaki tüm büyük başarı hikayeleri felaketlerin ardından gelmiştir. Ahıska Türkleri yaşadıkları felaketin ardından küllerinden doğdular. Sporda, siyasette, iş dünyasında ve sokaklarda bireysel güçler yetiştirdiler. Bölünerek çoğalamayız. Bir olmalıyız. Geçmişte yaşadığımız acıları gençlere de anlatın. Bilinçli bir nesil yetişsin" diyerek Ahıska Türkleri'nin birlik olması gerektiğini belirtti.



SİYASİ PARTİ ÜYESİ DEĞİLİM



Konuşmalarında herhangi bir siyasi partinin üyesi olmadığını da belirten Peker, "Kendi akıl ve vicdanımla bugün bu coğrafyada ayakta kalabilmemiz için Cumhur İttifakı'nın desteklenmesi gerektiğine inanan bir kişiyim, bu benim kişisel düşüncem. Tekrar söyleyeceğim gibi herhangi bir siyasi partiye üyeliğim yok, herhangi bir partinin delegesi değilim ama akıllı bir adamım. Bu coğrafyadan tek parça çıkmamızın tek yolu bu. Biz bu coğrafyadan tek parça çıkmazsak yani Cumhur İttifakı'nı desteklemezsek sıkıntının büyük olacağını görebilecek kadar akıllı bir insanım" dedi.



BANA ‘BAŞBUĞ’ DEMEYİN!



Sosyal medyada kendisine ‘Başbuğ’ denilmesine de tepki gösteren Peker, “Allah sizden razı olsun kardeşlerim. Ben sizin kardeşinizim. Ben dev değilim, ben bu davanın neferiyim kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim bir de size bir şey söylemek istiyorum. ‘Bana, ‘Başbuğ’ diye hitap ediyorlar. Bu beni çok üzüyor. Bu kelimeyi lütfen söylemeyin. Bizim en son Başbuğ’umuz cennet mekan Alparslan Türkeş’tir. Bu sebeple Başbuğ sıfatını sadece kendisine yakıştırın kardeşlerim!” ifadelerine yer verdi.



ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR EDİYORUM



Anma etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür eden Sedat Peker, "Dünyanın her yerinde yaşayan Ahıska Türkleri'nin Türkiye'ye gelmesi içim tüm çalışmaları başlatan, vatandaşlık haklarını kolaylaştıran o zaman başbakan şu an cumhurbaşkanı, başkanımız olan sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da Ahıska Türkleri olarak teşekkür etmemizin gerekli olduğunu düşünüyorum" sözleriyle tamamladı.



"KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞDULAR"



Etkinlik sonrasında sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Peker, Ahıska Türkleri'nin küllerinden doğduklarını belirterek, “Dün Bursa ilimizde on binlerce genç kardeşimle beraber Ahıska Türkleri'ne yapılan mezalimin 75. yıl anma etkinliklerine katıldık. Dünya coğrafyasının her yerine zorla dağıtılmış olan Ahıska Türkleri'nin bugünkü yaşayan genç neslinin kendi branşlarında elde ettikleri başarılarla adeta küllerinden yeniden doğduklarına tüm dünya şahit oldu. Her zaman inandığım bir gerçek var: ‘En büyük başarı hikayeleri, en büyük felaketleri yaşayanlar tarafından gerçekleştirilir” dedi.