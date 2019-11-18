Firari asker rastgele ateş ederek kaçmaya çalıştı!

Ankara’da vatani görevini Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yapan bir er, firar ederek etrafa rastgele ateş açıp, kendini silahla vurdu.
Olay, Çankaya ilçesi Bahçelievler semti İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığında vatani görevini yapan er M.K., görev yerinden firar ederek İsmet İnönü Bulvarı'nda yanındaki uzun namlulu silahla rastgele ateş açtı.
Mermisi bittikten sonra silahı bir inşaata atan M.K., iddiaya göre İstanbul'a kaçmak üzere Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) istikametine kaçtı.