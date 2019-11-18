Ekrem İmamoğlu'na tahsis edilen locanın arkasından tehdit çıktı

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından İstanbul seçimlerinde yaşanan usulsüzlükler uzun süre konuşulmuştu. Yapılan usulsüz seçimin ardından başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Ekrem İmamoğlu, sporu siyasete karıştırmak ve seçimleri sokağa taşımak amacıyla statlara giderek ortamı provoke etmeye çalışmıştı.



İmamoğlu'nun bu süreçte gittiği statlardan biri de Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Vodafone Park'tı. 13 Nisan'da oynanan Beşiktaş - Başakşehir maçını izlemeye giden İmamoğlu, burada iş adamı Atalay Demirbaş'ın locasında ağırlanmıştı. Ancak skandallar zinciri bu ağırlanmanın ardından ortaya çıktı.







İZİNSİZ TAHSİS EDİLMİŞ



Ekrem İmamoğlu'nun adeta şov yaptığı maçta ağırlandığı locanın sahibi Atalay Demirbaş, 'Kimin geleceğini bana söylemediler ve locamı kullandılar. Benim locayı bilinçli seçtiler, çünkü tam ortada bir yer, protokolün karşısında ve orada Çarşı Grubu var.' diyerek locanın İmamoğlu'nun kullanımına kendisinden habersiz bir şekilde sunulduğunu açıklamıştı.







LOCA TAHSİSİNİN ARDINDAN TEHDİT ÇIKTI



Atalay Demirbaş bu olay sonrası yaptığı açıklamaların ardından yaşanan süreç nedeniyle Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini iddia ederek savcılığa başvuruda bulundu. Savcılık ifadesinde de locanın kendisinden habersiz bir şekilde İmamoğlu'na tahsis edildiğini söyleyen Demirbaş, ardından yaşanan süreçte Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisini silahla tehdit edip darp ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.







Tehdit iddialarının merkezinde olan ve İmamoğlu'na locayı tahsis eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ekrem İmamoğlu ile Vodafone Park'taki maçta oldukça samimi görüntüler vermişti.



İŞTE O SUÇ DUYURUSU







































Kaynak : Takvim