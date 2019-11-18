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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim derdimiz petrol değil insan

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri petrol paylaşımının içinde. Bizim önümüze de bunu getirdiler. 'Bizim derdimiz petrol değil' dedik, bizim derdimiz insan..." dedi.

Siyaset / 18 Kasım 2019 Pazartesi 12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim derdimiz petrol değil insan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda yaptığı konuşmada, 'Halkının sahip çıktığı bir ülkeyi hiçbir gücün ve etkinin yıkabilmesi mümkün değildir.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

'Bugünün dünyasında vatandaşıyla güçlü bağlar tesis edemeyen devletlerin iç ve dış müdahalelere karşı çok daha korunmasız kaldığını görüyoruz.

Kendi insanının sesine kulak vermeyen, sıkıntılarına çözüm yolu aramayan, tam tersine itirazları hoyratça bastırmaya çalışan devletler çok büyük acılar ve yıkımlarla karşılaşabiliyor.

Milletimizin kamu kurumları karışsındaki hak arayışını ne kadar çoğaltır, çeşitlendirir ve etkin hale getirirsek devletimizin o derece güçlü olacağına inanıyorum.

Yıllardır terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar pek çok tehditle yüzleşmemize rağmen dimdik ayakta kalmayı ve gücümüzü sürekli arttırmayı başardık.'

'Dünyada mültecilere en büyük desteği veren ülke Türkiye'dir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünyada en az gelişmiş ülkelere veya mültecilere en büyük desteği veren ülke Türkiye'dir.' diye konuştu.

Erdoğan, 'Birileri petrol paylaşımının içinde. Bizim önümüze de bunu getirdiler. 'Bizim derdimiz petrol değil' dedik, bizim derdimiz insan...' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün inşa ettikleri duvarlar gerisinde umarsızca özgürlük ve refah tiyatrosu oynayanlar, yarın sırça köşkleri başlarına indiğinde diğer insanların neler hissettiklerini çok iyi anlayacaklardır.' dedi.

CumhurbaşkanıDolmabahçe SarayıTürkiyeUluslararasıRecep Tayyip Erdoğan

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