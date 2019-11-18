Bakan Çavuşoğlu: Harekata başlarız!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya ve ABD ile yapılan mutabakat hakkında açıklama geldi.



Çavuşoğlu, 'ABD ve Rusya mutabakat gereğini yapmadı. Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız.' açıklamasında bulunurken, 'İsrail'in desteklediği Fransa'nın başını çektiği bazı ülkeler terör devleti kurmak istedi. Biz bunu bozduk.' dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dış politikaya ilişkin olarak bazı açıklamalarda bulundu. ABD tarafından düzenlenen operasyonla öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, istihbaratı 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yakalanan teröristin' verdiğini söyledi.







NE OLMUŞTU?



Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, 18 Ekim'de ABD ile varılan anlaşma sonrası 120 ara verilmişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle birlikte görüşmek için Ankara'ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 4 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından,'Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saatliğine ara vereceğini ve bu sürede ABD'nin YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacağını' söylemişti.

