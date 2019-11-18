Bakan Çavuşoğlu duyurdu! Musul ve Basra konsoloslukları tekrar açılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ta Musul ve Basra başkonsolosluklarının yeniden açılacağını duyurdu.



Çavuşoğlu, YPG/PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD ve Almanya'ya seyahat edeceği yönünde çıkar haberler üzerine, 'Tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik' dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Son günlerde İran'da yaşanan olayların bir an önce bitmesini ve İran'ın huzura kavuşmasını diliyoruz. Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağız.