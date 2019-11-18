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Bakan Çavuşoğlu duyurdu! Musul ve Basra konsoloslukları tekrar açılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ta Musul ve Basra başkonsolosluklarının yeniden açılacağını duyurdu.

Siyaset / 18 Kasım 2019 Pazartesi 11:39
Bakan Çavuşoğlu duyurdu! Musul ve Basra konsoloslukları tekrar açılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ta Musul ve Basra başkonsolosluklarının yeniden açılacağını duyurdu.

Çavuşoğlu, YPG/PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD ve Almanya'ya seyahat edeceği yönünde çıkar haberler üzerine, 'Tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Son günlerde İran'da yaşanan olayların bir an önce bitmesini ve İran'ın huzura kavuşmasını diliyoruz. Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağız.

MüzakereMevlüt ÇavuşoğluÇavuşoğluKıbrısDışişleri Bakanı

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