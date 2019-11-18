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AK Parti Sözcüsü Çelik: KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz saldırıyı şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.

Siyaset / 18 Kasım 2019 Pazartesi 18:16
AK Parti Sözcüsü Çelik: KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz saldırıyı şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.

Çelik, Doğu Akdeniz'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarından ve KKTC'nin hak ve menfaatlerinden zerre kadar taviz verilmeyeceğini bildirdi.

Çelik, Karaköy'deki başörtülü kadına saldırıya ilişkin, "Hiç kimsenin bir diğerinin hayat tarzını taciz etmeye, ona müdahale etmeye, kılık kıyafetinden dolayı onu incitmeye hakkı yoktur." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili, "Netice itibarıyla bahsedilen tedbirleri almanın ya da bahsedilen politikaları uygulamanın ülkeye bir maliyeti vardır ve bu maliyet ülkenin altından kalkabileceği bir maliyet değildir.Cumhurbaşkanımız bunun altını çizmiştir." diye konuştu.

Ak PartiÖmer Çelik

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