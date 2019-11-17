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Yeniden Refah Partisi'nde Fatih Erbakan yeniden genel başkan

Yeniden Refah Partisi'nin 1. Olağan Büyük Kongresi'nde Fatih Erbakan yeniden genel başkan oldu.

Siyaset / 17 Kasım 2019 Pazar 10:17
Yeniden Refah Partisi'nde Fatih Erbakan yeniden genel başkan

Fatih Erbakan, kurucusu olduğu Yeniden Refah Partisinin genel başkanlığına seçildi.

Yeniden Refah Partisinin 1. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda, 81 ilden delegelerin katılımıyla gerçekleşti.

Kongrede yapılan genel başkanlık seçiminde, kayıtlı bin 117 delegeden 978'i oy kullandı. Fatih Erbakan 971 oy alırken, 7 oy geçersiz sayıldı.

Böylece Fatih Erbakan, partisinin ilk olağan genel kurulunda geçerli oyların tamamını alarak genel başkan oldu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Siyaset, bütün insanlığın kurtuluşu için zalimin zulmüne 'dur' demek, mazlumların, ezilenlerin, gariplerin haklarını korumak için yapılırsa ibadet olur. İşte bizim siyasetimiz böyle bir siyasettir." dedi.

Erbakan, Ankara Arena Spor Salonu'nda "Burada gelecek var" sloganıyla düzenlenen Yeniden Refah Partisi 1'inci Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada, mazlumlara, gariplere, ezilenlere umut; Türkiye, İslam alemi ve adil bir düzen isteyen tüm insanlar için alternatif olmak istediklerini söyledi.

Türkiye'deki ekonomik sorunları bitirecek projelere sahip olduklarını ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Siyaset, bütün insanlığın kurtuluşu için zalimin zulmüne 'dur' demek, mazlumların, ezilenlerin, gariplerin haklarını korumak için yapılırsa ibadet olur. İşte bizim siyasetimiz böyle bir siyasettir. Biz petrol, çimento, borç, faiz ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat ekonomisini uygulayacağız. Türkiye, komşu ülkelerden uzak yerlerden tarım ve hayvancılık ihtiyaçlarını karşılıyor. Biz bütün bölge ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak potansiyele sahibiz. Tarım ve hayvancılığı en güçlü şekilde destekleyeceğiz."

Erbakan, Türkiye'de huzur ve barışın adaletle sağlanacağını vurgulayarak, iktidara gelmeleri halinde haklının güçlü olduğu bir yargı düzeni oluşturacaklarını belirtti.

"Bütün insanlarımıza din, dil, ırk ayrımını gözetmeksizin hizmet edeceğiz. Biz vatandaşımızı Türk-Kürt, Alevi-Sünni, dindar-laik olarak ayırmayacağız." diyen Erbakan, ayrıca eğitim sisteminde de düzenlemeler yapmayı planladıklarını kaydetti.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan, ile Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Fatih Erbakan, kongredeki coşkuyu sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o fotoğraflar:




























 Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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