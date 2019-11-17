Yatak Odası Seçerken Bunları Unutmayın!

Genellikle evlilik döneminde alınan yatak odası modelleri şayet kaliteli malzemelerden üretilmişse çok uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor ve yıllarca yeni bir yatak odası takımı alınmasına gerek kalmıyor. Ancak yatak odası takımları arasından bir model seçerken gözden kaçırılan bazı detaylar da oluyor. Bu detaylar arasında belki de en önemli olanı yatak seçimidir.



Şayet evinizde yeterli bir depolama alanı bulunmuyorsa bu durumda bazalı yatak modelleri ile hazırlanan yatak odası takımlarını tercih etmeniz gerekir. Çünkü genellikle gözden kaçırılıyor ama yatakların baza bölümü oldukça geniş bir depolama alanıdır. Bu nedenle bazasız yataklara hazırlanan takımlar özellikle kalabalık aileler için ideal bir seçenek olamaz. Seçtiğiniz yatak odası takımında yatağın bazası kadar gardırobun ideal oranda depolama alanı sunup sunmadığı da önem taşıyor.

Gardırop modelleri tek başına harika bir görünüm sergiliyor olabilir. Fakat iç dizaynının da en az dış görünümü kadar büyük bir önem taşıdığını belirtmek gerekiyor. Özellikle yeterli oranda raf ya da çekmece sunuyor olması son derece önemlidir. Bu nedenle yatak odası takımları arasından tercih yaparken gardırop modelini de detaylı bir şekilde mercek altına almanızda fayda olacak.



Gardıroplarda bağlantı noktalarının kalitesi yine dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor. Çünkü bu bağlantı noktalarında kullanılan ürünlerin kalitesi olması kısa sürede gardıropların kullanışsız hale gelmesine sebebiyet verir. Model seçimi yaparken kaliteden ödün vermemelisiniz.Makyaj masası ihtiyaca yönelik olarak seçilmeli! Eğer çok sayıda kozmetik ürün kullanıyorsanız küçük bir makyaj masası sizin için yeterli olmayacak demektir. Bu durumda daha geniş makyaj masasına sahip olan yatak odası takımlarına yönelmenizde fayda var.



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