USD (Alış - Satış) : 5,75 - 5,76 EURO (Alış - Satış) : 6,34 - 6,35

PKK/YPG en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiğini, PKK/YPG terör örgütünün ise Tel Abyad Hapishanesi'ndeki en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını açıkladı

Güncel / 17 Kasım 2019 Pazar 21:11
PKK/YPG en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, DEAŞ'lı teröristlerle tereddütsüz bir iradeyle mücadele eden tek ülke olduğu ve DEAŞ tehdidine yüzlerce kayıp verdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

'Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla azılı DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad Hapishanesi'ndeki en az 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bırakmıştır'


Terör ÖrgütüIrakTürkiyeSuriye

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı