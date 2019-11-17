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Hulki Cevizoğlu, Latif Şimşek'i konuşturmadı

Bir televizyon programında AK Parti'nin 17 yıllık icraatlarını değerlendiren Gazeteci Latif Şimşek'in konuşmasının programın moderatörü Hulki Cevizoğlu tarafından yarıda kesildi

Televizyon / 17 Kasım 2019 Pazar 01:13
Hulki Cevizoğlu, Latif Şimşek'i konuşturmadı
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Bir televizyon programında AK Parti'nin 17 yıllık icraatlarını değerlendiren Dinamit programının da sunucusu, gazeteci Latif Şimşek'in konuşmasının programın moderatörü Hulki Cevizoğlu tarafından yarıda kesildi.

Cevizoğlu'nun Şimşek'in sözünü kestikten sonra, 'AK Parti'nin yaptıklarını sen kendi programında tartışırsın' demesi dikkatlerden kaçmadı.

TelevizyonLatif ŞimşekAk PartiHulki CevizoğluDinamit

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