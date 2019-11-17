Hulki Cevizoğlu, Latif Şimşek'i konuşturmadı

Bir televizyon programında AK Parti'nin 17 yıllık icraatlarını değerlendiren Dinamit programının da sunucusu, gazeteci Latif Şimşek'in konuşmasının programın moderatörü Hulki Cevizoğlu tarafından yarıda kesildi.



Cevizoğlu'nun Şimşek'in sözünü kestikten sonra, 'AK Parti'nin yaptıklarını sen kendi programında tartışırsın' demesi dikkatlerden kaçmadı.