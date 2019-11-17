CHP'li eski vekilden çarpıcı açıklamalar

Katıldığı programda 'Partim FETÖ'ye teslim oldu' sözleriyle gündeme gelen CHP'li eski Milletvekili Yılmaz Ateş, bu sözleri neden söylediğini açıkladı. Konuk olduğu canlı yayında konuşan Ateş, 'O dönem ben sayın Baykal'a ısrarla istifa etmemesini söyledim. Ama sayın Baykal istifa etti' dedi.



Söz konusu dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağını söylediğini aktaran Ateş, 'Bütün parti organlarımızın üzerinde anlaşacağı bir aday göstermek için gerekli çalışmayı yapmadan yangından mal kaçırır gibi çünkü sayın Kılıçdaroğlu iki gün önce bir açıklaması vardı 'Ben aday değilim' diye. Kılıçdaroğlu ile bir görüşmemiz oldu. Orada da benim ısrarlı bir şekilde 'Ne yapacağız' demem karşısında da 'Ben yokum' dedi. Hiçbirimize haber vermeden Kemal Bey Deniz Bey'in istifasından bir hafta sonra adaylığını açıkladı. Gizli bir el olmasa açık aleni olurdu' ifadelerini kullandı.

