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Askerlere cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

Bilecik’te, jandarma ekiplerinin trafik uygulaması sırasında bir sürücü 2 uzman çavuşa çarptı. Meydana gelen kazada 1 uzman çavuş şehit olurken, 1 uzman çavuş ise yaralandı.

3. Sayfa / 17 Kasım 2019 Pazar 21:01
Askerlere cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
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Alınan bilgilere göre, kaza Bozüyük-Bilecik karayolunda yaşandı. Bilecik girişindeki jandarma bölgesinde, trafik uygulaması gerçekleştirmek amacıyla Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya (25) ile Jandarma Uzman Çavuş Selim Kayın, Başbuğ mevkisine geldi. Uygulama için yol üzerine Uzman Çavuş Mert Kaya ve Selim Kayın tarafından yol üzerine duba konulduğu esnada, Yaşar G. idaresindeki 11 AAH 447 plakalı otomobili ile yolun karanlık olmasından dolayı iki askeri görmeyerek çarptı. Meydana gelen kazada, Uzman Çavuş Mert Kaya ağır yaralanırken, Uzman Çavuş Selim Kayın ise hafif yaralandı. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralı askerler Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Gümüşhane doğumlu Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya, yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek şehit oldu. Uzman Çavuş Selim Kayın’ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücü Yaşar G. ise, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza sonrası Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik 2’nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik Jandarma Komutanı Uysal Ağaoğlu olay yerine gitti.

Öte yandan şehit olan Uzman Çavuş Mert Kaya’nın bir ay önce nişanlandığı öğrenildi.

Kaynak : İHA

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