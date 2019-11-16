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Tam 200 ton ele geçirildi!

Fildişi Sahili'nde güvenlik güçlerince 200 ton sahte ilaç ele geçirildiği bildirildi.

Dünya / 16 Kasım 2019 Cumartesi 18:54
Tam 200 ton ele geçirildi!

Güvenlik kaynakları, ihbar üzerine Abidjan kentindeki iki katlı bir eve yapılan baskında bodrum katında 200 ton sahte ilaç bulunduğunu belirtti.

İlaçlara el konulduğu, biri Çin vatandaşı 4 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Sahte ilaçların Çin'den getirildiğini ifade edildi.

- Kıtadaki ilaçların neredeyse yarısı sahte
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2018'deki raporunda, yoksul ülkelerin piyasalarındaki ilaçların yüzde 10'unun, Afrika ülkelerinde ise yüzde 42'sinin sahte olduğunu ortaya koymuştu.

Rapora göre, Sahraaltı Afrika'da her yıl 100 bin kişi sahte ilaçlar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Çin ve Hindistan'dan gelen ilaçların yarısından fazlasının sahte olduğu değerlendiriliyor.

Kamerun, Benin, Nijer ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Afrika'da en çok sahte ilacın bulunduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, Afrika'nın, artan nüfusu nedeniyle ilaç sektörü için oldukça karlı bir pazar olduğunu belirtiyor.

Kıtada ilaç sektörünün 2020'ye kadar 65 milyar dolarlık bir pazar oluşturacağı tahmin ediliyor.

Kaynak : AA

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