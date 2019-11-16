Paris sokakları savaş alanına döndü

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomi politikalarını protesto eden Sarı Yelekliler gösterilerinin birinci yılında başkent Paris'te toplandı.



Göstericilere biber gazıyla müdahale eden polis ve protestocular arasında arbede yaşandı. Paris sokaklarını tahrip eden eylemciler cadde üzerlerindeki araç ve lastikleri ateşe verdi.



















Sarı Yelekliler adı verilen eylemler Fransa'da geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlamış ve tüm ülke geneline yayılmıştı. Fransız hükümetinin akaryakıt fiyatlarındaki artışı ve Macron'un yeni ekonomik politikaları kararı alması üzerine Sarı Yelekliler eylemi başlamıştı.









Göstericilere biber gazıyla müdahale edenve protestocular arasındayaşandı.sokaklarını tahrip eden eylemciler cadde üzerlerindeki araç ve lastikleri ateşe verdi.Sarı Yelekliler adı verilen eylemler Fransa'da geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlamış ve tüm ülke geneline yayılmıştı. Fransız hükümetinin akaryakıt fiyatlarındaki artışı ve Macron'un yeni ekonomik politikaları kararı alması üzerine Sarı Yelekliler eylemi başlamıştı.

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