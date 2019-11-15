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Elazığ'da 159 Orman Köylüsüne ORKÖY Desteği

Elazığ'da 159 orman köylüsüne Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünce, kredi desteği sağlanıyor.

Ekonomi / 15 Kasım 2019 Cuma 14:14
Elazığ'da 159 Orman Köylüsüne ORKÖY Desteği
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Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünce, ORKÖY kredisi ile Elazığ'da 159 orman köylüsüne, süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, mantolama ve güneş enerjisi gibi alanlarda 3 milyon lira kredi desteği sunuldu.

Elazığ Orman Bölge Müdür Salih Çetiner, yaptığı açıklamada, orman köylülerine, ormanların korunması, geliştirilmesi, genişletilmesi amacıyla çeşitli alanlarda kredi desteği verildiğini söyledi.

Bu destek ile köylerdeki boş arazileri fidanlarla yeşillendirdiklerini ifade eden Çetiner, şunları kaydetti:

'Amaç özellikle orman köylüsünü tüketen değil üreten bir yapıya dönüştürmek, milli ekonomiye de destek sağlamak. Tabi biz köylerde refahı yükselten projeler yaptığımız zaman köyden kente göçü de azaltmış oluyoruz. ORKÖY kredileri bu anlamda çok önemli. ORKÖY kredisi ile köylülerimize ısı yalıtımı, güneş enerjisi, büyük ve küçükbaş hayvan desteği sağlıyoruz.'

Meşeli köyü muhtarı Mahmut Sezer, köyde hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Orman Müdürlüğünün kendilerine verdiği desteklerden memnun olduklarını dile getiren Sezer, 'Bu destekler sayesinde rahat ediyoruz. Aile bütçemize katkı sunmuş oluyoruz. Orman Müdürlüğü bu yıl dokuz köylümüze inek yardımı yaptı. Bu destekten çok memnunuz. Aldığımız hayvanlarımız çok verimli. Hayvanlarımız sigortalı. Zarara uğradığımız hayvanlarda da bize destek oluyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz.'

Vatandaşlardan Bilal Özdemir de Orman Müdürlüğünün kredi desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak : AA

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