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Dipsiz Göl olayında sorumlular açığa alındı

12 bin yıllık krater Dipsiz Göl'de yapılan kazı çalışmaları sonrası göl kurumuş ve soruşturma açılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, soruşturma kapsamında ilgililerin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu

3. Sayfa / 16 Kasım 2019 Cumartesi 21:01
Dipsiz Göl olayında sorumlular açığa alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümüşhane'de bulunan Dipsiz Göl'de gerçekleştirilen kazı çalışmalarının, gölün kurumasına neden olduğunu ve ilgililerin haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

TOPRAKLA DOLDURULARAK, KAPATILDI

Gümüşhane Taşköprü Yaylası'ndaki Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Gerekli izinler alındıktan sonra başlatılan kazı çalışmasında hiçbir şey bulunmadı. Sonlandırılan kazı sonrası Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık krater Dipsiz Göl, toprakla doldurularak, kapatıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Yaşanan bu üzücü olay sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Gümüşhane'de bulunan Dipsiz Göl'de gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda gölün kurumasına sebep olunmuştur. Bakanlığımızca ilgililer hakkında 15.11.2019 tarih ve 372 sayılı onay ile soruşturma başlatılmış ve görevden uzaklaştırılmışlardır" denildi.

Dipsiz Göl'ün kurumasına neden olan kazı çalışması sonrası, sorumlular açığa alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

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