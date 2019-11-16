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Atatürk'e benzetilen kişiler arasında çekişme var

Atatürk'e benzerliğini kullanarak para kazanan isimler, son dönemde sürekli gündemde.

Yaşam / 16 Kasım 2019 Cumartesi 11:18
Atatürk'e benzetilen kişiler arasında çekişme var

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre; Atatürk'ü istismar etmekle suçlanan kişilerin başında Göksal Kaya geliyor.

Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliği nedeniyle çeşitli etkinliklerde yer alan isimlerin, rollerini abartması tartışmalara neden oldu. Ağır Kemalist kimlikleriyle bilinen isimler dahi, benzerliği paraya çeviren isimlere tepkili.

Özellikler Göksel Kaya'nın, kimi zaman at üzerinde kimi zaman paşa kıyafetiyle sokaklarda görülmesi tartışmalara neden oluyor.

Atatürk'e benzeyen isimler, eleştirilere yanıt verdi.

'PARA ALMAMDAN DAHA DOĞAL NE OLABİLİR'
 Göksel Kaya, 'Halkta bir Atatürk özlemi var ve beni görünce de bunu yansıtıyorlar. Ben tiyatro sanatçısıyım. Etkinliklerden para almamdan daha doğal ne olabilir? Suiistimal ettiğim yok.' ifadelerini kullandı.



'BUNUN GİDERLERİ VAR'
 Nejat Bardak ise, 'Bunun giderleri var, yüksek fiyat talep etmiyorum. Göksel Kaya'dan ise çok rahatsız oluyorum. Bu adam cidden kendisini paşa zannediyor.' şeklinde konuştu.



'EN ÇOK BEN BENZİYORUM, PARA ALMIYORUM'
Posta'ta konuşan Ayhan Ayber ise; 'Ben para almıyorum. Üstelik Atatürk'e en çok ben benziyorum. Onlar makyajla benziyor.' dedi.


Göksel KayaAtatürk

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