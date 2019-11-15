Teknolojide kesenin ağzı 'yapay zeka' için açıldı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, firmaların bu yıl yapay zeka alanına yaptığı yatırımlar dikkati çekerken, devletler de bu alana büyük bütçeler ayırdı.



Yazılım şirketi Microsoft, internet tabanlı her yerden erişim sağlanabilen veri depolama sistemi olan bulut yapısı Azure'u yapay zeka ile geliştirmek için OpenAI yapay zeka şirketine 1 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurmuştu.



Microsoft, kar amacı gütmeyen yapay zeka araştırma şirketi OpenAI ile temmuz ayında ortaklık gerçekleştirmişti. Söz konusu ortaklık kapsamında iki şirket Microsoft’un Azure bulut platformu için yeni bir yapay zeka teknolojisi geliştirmek üzere anlaşmıştı.



Bu yıl yapay zeka teknolojisine yatırım yapan şirketler arasında IBM de yer aldı.



ABD merkezli teknoloji şirketi, şubat ayında yaptığı açıklamayla New York'ta SUNY Polytechnic Institute'de Yapay Zeka Donanım Merkezi kurulumu için 2 milyar dolar yatırım yapacağını bildirmişti. IBM söz konusu projeyle, bölgedeki yapay zeka çalışmalarının küresel ölçekte yaygınlaştırılabilmesi için bir "merkez üssü" oluşturmayı hedefliyor.



Yapay zekaya yapılacak milyar dolarlık bir diğer yatırım açıklaması da analitik yazılım geliştiricisi SAS'dan gelmişti. Şirket, mart ayında yaptığı açıklamada, yapay zekaya gelecek üç yıl için toplamda 1 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmuştu.



Japonya merkezli SoftBank Group da yapay zeka teknolojilerine yatırım için 108 milyar dolarlık fon açtığını kamuoyuyla paylaşmıştı.



Ekonomi devleri zirve için yarışta



Şirketlerin doğrudan yatırımlarının yanında ülkeler de yapay zeka alanındaki rekabeti artırdı.



Yapay zeka destekli akıllı bir şehir kurmak için 380 milyar dolarlık yatırım kararı alan Çin, yılın ilk çeyreğinde bu alanda faaliyet gösteren firmalar için 2,1 milyar dolarlık bir teknopark merkezi kuracağını açıklamıştı. Ayrıca Çin, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) raporuna göre yapay zeka teknolojilerinde en fazla patent başvurusu gerçekleştiren ve bu konuda dünyanın en çok akademik makale üreten ülkesi konumuna geldi.



Söz konusu gelişmeler üzerine ABD, şubat ayında "ABD'nin yapay zeka alanındaki konumunu korumak" konulu bir başkanlık kararnamesi yayımladı. Kararnamede, ABD'nin büyümesi için önemli bir rol oynadığı değerlendirilen yapay zeka teknolojilerine yatırımların sürdürülmesi tavsiye edildi. Bunun yanında, bu konuda eğitimin artırılması ve toplumun bilinçlendirilmesine yönelik kararlar da yer aldı.



ABD, 2018'de yapılan 19,2 milyar dolarlık yapay zeka yatırımlarının yarısından fazlasını ülkesine çekmeyi başarmıştı. Danışmanlık hizmeti firması PwC'nin tahminine göre ise 2030'a kadar yapay zekanın küresel ekonomiye katkısının 15,7 trilyon dolar olması öngörülüyor. Bu rakamın yüzde 26'sının Çin tarafından oluşturulması beklenirken, ABD'nin payının yaklaşık yüzde 15'lere gerilemesi bekleniyor.



Öte yandan, Avrupa Birliği de nisanda bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu "Horizon 2020" programı çerçevesinde yapay zeka alanına 1,5 milyar avroluk yatırım gerçekleştirileceğini duyurmuştu.