Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

Türkiye'nin sınır dışı ettiği, Yunanistan ve ve Türkiye sınırı arasında kalan terörist uçağa bindirilerek ABD'ye gönderildi.



Süleyman Soylu'nun açıklamasından satır başları:



Yunanistan ve Türkiye sınırı arasında kalan DEAŞ'lı teröristi paketleyip ABD'ye gönderdik.



DEAŞ'IN YAKALANAN ÖNEMLİ İSMİ



Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde 'DEAŞ'ın önemli bir ismini yakaladık' açıklamasının sorulması üzerine 'Avrupa'da da Türkiye'de de önemli bombalamaları gerçekleştiren isimden bahsedebilirim. Sorgulama sürüyor.' dedi



İNGİLİZ AJANIN ÖLÜ BULUNMASI



İngiltere'ye sürekli bilgi aktarımında bulunduk, Soruşturma devam ediyor. Evin kapısının evin içinden kilitli olduğu bilgisine ulaştık. Yukarıdan aşağıya düşerken bilek kısımlarında kırılma tespit edildi.