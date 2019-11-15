'Pet şişe Refiye' bu kez kaçamadı

'Pet şişe Refiye' bu kez kaçamadı

Bursa'da 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan, kilitli kapıları pet şişe ile açarak hırsızlık yaptığı için 'Pet şişe Refiye' lakabıyla aranan Refiye Aksu, yakalanıp, tutuklandı