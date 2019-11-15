USD (Alış - Satış) : 5,75 - 5,76 EURO (Alış - Satış) : 6,34 - 6,35

İBB Ulaşım Daire Başkanı Taylan Engin istifa etti

İBB Başkanı İmamoğlu'nun çağırmasıyla Balıkesir'den gelip, Ulaşım Daire Başkanlığı görevine başlayan, öğretim üyesi Dr. Taylan Engin istifa etti. İBB Basın Danışmanlığı Koordinatörü Şükrü Küçükşahin, istifayı doğrulayıp, nedeninin 'uyumlu çalışamamak' olduğunu söyledi

Siyaset / 15 Kasım 2019 Cuma 14:32
İBB Ulaşım Daire Başkanı Taylan Engin istifa etti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcılığı yapan ve daha sonra geçtiği Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğretim üyesiyken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul'a davet edilen Dr. Taylan Engin, İBB Ulaştırma Daire Başkanı oldu. Engin, bu görevinden istifa etti.

İstifayı doğrulayan İBB Basın Danışmanlığı Koordinatörü Şükrü Küçükşahin, Taylan Engin'in, dilekçesini çarşamba günü verdiğini söyledi. Engin'in, bağlı olarak çalıştığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir ile anlaşamadığı iddiaları sorulan Küçükşahin, 'Uyumlu bir çalışma sergileyemedikleri şeklinde değerlendirme yapmak daha doğru bir ifade olur' dedi.

İstifaBüyükşehir BelediyesiGenel SekreterŞükrü KüçükşahinEkrem İmamoğlu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı