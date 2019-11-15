Fuat Oktay: 'Karpaz Boğazı'nda faaliyete başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye ve KKTC arasındaki bağlar, hiçbir şahıs ya da grubun özel gündem ya da hesaplarının ipoteği altına girmeyecek kadar köklüdür." dedi