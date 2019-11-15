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Fuat Oktay: 'Karpaz Boğazı'nda faaliyete başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye ve KKTC arasındaki bağlar, hiçbir şahıs ya da grubun özel gündem ya da hesaplarının ipoteği altına girmeyecek kadar köklüdür." dedi

Siyaset / 15 Kasım 2019 Cuma 12:19
Fuat Oktay: 'Karpaz Boğazı'nda faaliyete başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanan yaptırım taslağının hiçbir hükmü yok. Fatih sondaj gemimiz, kıta sahanlığımızdaki görevinin tamamlanmasının ardından dün Karpaz Burnu’nun güneyindeki yeni faaliyetine başladı.'' ifadelerini kullandı.

CumhurbaşkanıDışişleri BakanlarıFuat Oktay

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