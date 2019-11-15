Bakırköy’de bir dairede 3 kişi ölü bulundu

İstanbul Bakırköy'de biri çocuk 3 kişi, evlerinde ölü bulundu, siyanür şüphesi var...



Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta şüpheli ölüm ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.



Söz konusu adreste inceleme yapan ekipler biri çocuk, üç kişinin cansız bedenine rastladı.



Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.



"SİYANÜR KOKUSU TESPİT EDİLDİ"



Bakırköy Kaymakamlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"15 Kasım 2019 Cuma günü saat 06.45’te 155 Polis İmdat Hattına yapılan İlçemiz Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta şüpheli ölüm ihbarı üzerine bahse konu adrese ivedilikle intikal edilmiş, (Z.D), (B.D) ve (A.D) isimli biri çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşılmıştır.



Dairedeki koku nedeniyle AFAD (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir."

Kaynak : AA

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