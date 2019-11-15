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Bakıcı şiddeti kameraya yansıdı!

İzmir’de Çetin B.’nin sağlık problemleri olan 3 çocuğuna yatılı bakıcılık yapan A.E., evin en küçük çocuğunu burnunu kanatana kadar dövdü. O anlar evdeki güvenlik kameralarına yansıdı. Çetin B., bakıcının evdeki cep telefonu ve 7 bin 800 TL’yi çaldığını da öne sürdü.

3. Sayfa / 15 Kasım 2019 Cuma 13:53
Bakıcı şiddeti kameraya yansıdı!
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İzmir Karşıyaka'da çeşitli sağlık problemleri olan 3 çocuğuna tek başına bakan Çetin B., iddiaya göre ülseratif kolit, hafif düzeyde zeka geriliği, görme kaybı ve Behçet hastalığı bulunan 16 yaşındaki büyük oğlu A.M.B. hastanede yatarken bir refakatçinin aracılığıyla A.E. ile tanıştı. Çetin B., hem kalacak yeri olmadığını söyleyen A.E.'ye yardımcı olmak hem de çocuklarına bakması amacıyla A.E. ile yatılı bakıcılık konusunda anlaştı. Evdeki güvenlik kamerasını incelediği zaman kadının çocuklarına iyi baktığını gören Çetin B., kadına güven duydu ve kamera kayıtlarına bakmayı bir süre bıraktı. Daha sonra evin büyük oğlu A.M.B., babasına A.E.'nin 7 yaşındaki görme problemi olan kardeşi H.B.'nin burnunu kanatıp dişini kırdığını söyledi.

Bunun üzerine kamera kayıtlarını izleyen Çetin B. izledikleri karşısında şoke oldu.

Para ve cep telefonunu çaldığını iddia etti
Önce H.B.'ye durumu soran baba, 'Dişimi kapıya çarptığım için kırdım, burnumu da yarayı yolarken kanattım' cevabını aldı. A.E. de olayın H.B.'nin anlattığı şekilde gerçekleştiğini iddia etti. Baba bu kez hem oğluna hem de A.E.'ye görüntüleri izletti ve A.E.'yi ikaz etti. A.E., o günün gecesi çocuklar salonda uyurken evdeki eşyalarını toplayıp kaçtı. Çetin B., A.E.'nin evdeki cep telefonu ve 7 bin 800 TL'yi de çaldığını öne sürdü.

Çocuğun burnu kanadı
Kamera kayıtlarında, yer sofrasında kahvaltı yapan evin büyük oğlu A.M.B. ve H.B. kavga ediyor. H.B. bunun üzerine sofradan kalkıp odaya geçiyor. O sırada telefonla konuşan A.E., H.B.'yi kolundan sert bir şekilde tutarak kahvaltı sofrasına geri oturtuyor. Sofrada H.B. ile tartışan A.E., bir kez daha çocuğu kolundan tutarak sarsıyor, yüzüne vuruyor. A.E., H.B.'nin burnunun kanaması üzerine yine telefonla konuşarak küçük çocuğu tuvalete götürüyor.

Suç duyurusunda bulundu
Kadın hakkında suç duyurusunda bulunan Çetin B., 'Ben çocuklarıma hem annelik hem de babalık yapıyorum. Çocuklarıma bakması için onunla anlaştım. Yaklaşık bir sene bizimle kaldı. Evi kameralarla donattım ama ona güven duyunca kamera kayıtlarına bakmayı bir süre bırakmıştım. Darp görüntüleri sonrası telefon ışığı ile eşyalarını toplayıp kaçmış. O sırada da telefonda birileriyle mesajlaşmış. Kadın hakkında suç duyurusunda bulundum. Şahsın bir an önce yakalanmasını istiyorum' dedi.

Kaynak : İHA

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