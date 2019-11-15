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Bakanlıktan hazır ambalajlı gıdalara trans yağ ayarı

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan çalışmayla hazır ambalajlı gıdalardaki trans yağ içeriği kontrol altına alınacak.

Sağlık / 15 Kasım 2019 Cuma 12:01
Bakanlıktan hazır ambalajlı gıdalara trans yağ ayarı

Hazır ambalajlı gıdaların trans yağ içeriği yüzde 2'nin üzerinde olamayacak, bu oranı aşan gıdaların ise üretimi yapılamayacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Ögelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik, Avrupa Birliği'ne uyum kapsamında revize edilecek.

Bu kapsamda hazırlanan yönetmelik taslağına göre, 1 Ocak 2022'den itibaren son tüketiciye arz edilecek hazır ambalajlı gıdaların trans yağ içeriği yüzde 2'nin üzerinde olamayacak. Trans yağ içeriği yüzde 2'nin üzerinde gıdalar üretilemeyecek.

Hayvansal kaynaklı yağda doğal olarak bulunan trans yağlar ise kapsam dışında olacak.

Son tüketiciye arz edilmeyen ara ürünlerde trans yağ miktarının 100 gram yağ için 2 gramı geçmesi durumunda ilk üreticinin bu bilgiyi son ürünü üretecek ilgiliye aktarması gerekecek.

Vitamin ve mineraller eklenirse belirtilecek

Piyasaya arz edilen hazır ambalajlı gıdalarda trans yağ asidi miktarı, toplam yağın 100 gramında 1 gramdan az olursa, 'Trans yağ içermez-trans yağ yoktur' beyanında bulunuluyordu. Bu uygulama aynen devam edecek.

'Kalsiyum fosforil oligosakaritler'in mineral madde olarak gıdalara eklenmesine izin verilecek.

Vitaminler veya minerallerin gıdalara eklenmesi durumunda bunlar gıda etiketlerinde bileşenler listesinde formlarıyla belirtilecek.

Avrupa BirliğiTarımGıda Kodeksi

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