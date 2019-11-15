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Altında taksit sayısı arttırıldı

30-35 bin kuyumcu esnafı ve 5-6 bin üreticisiyle, yaklaşık 500-600 bin kişinin geçimini sağladığı kuyum sektörüne yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı'nın kararına göre perakende işletmelerin kuyum satışlarında taksit sayısı "dört"ten "sekiz"e çıkarıldı

Ekonomi / 15 Kasım 2019 Cuma 09:50
Altında taksit sayısı arttırıldı

Ticaret Bakanlığı'nın perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikle, kuyum satışlarında taksit sayısına ilişkin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikte,
"Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında geçen 'dört' ibaresi 'sekiz' olarak değiştirilmiştir" denildi.

Ticaret BakanlığıResmi Gazete

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