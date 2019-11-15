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4 HDP'li belediye başkanına terörden gözaltı

Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ile Şanlıurfa'nın Suruç ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

3. Sayfa / 15 Kasım 2019 Cuma 09:28
4 HDP'li belediye başkanına terörden gözaltı
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Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Özaydın, Öncü ve Esmez ile bazı belediye çalışanlarının da aralarında yer aldığı 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak : AA

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